Kudüs'te gerginlik - Haberler
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Kudüs'te gerginlik

AA / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerden detaylar İsrail polisinin Filistinlilere biber gazı atması Bazı Filistinlilerin gözaltına alınması Filistinlilere tazyikli su sıkılması Filistinlilerin slogan atması Yahudi yerleşimci çocuktan detay KUDÜS - Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı...

Görüntü Dökümü:

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerden detaylar

İsrail polisinin Filistinlilere biber gazı atması

Bazı Filistinlilerin gözaltına alınması

Filistinlilere tazyikli su sıkılması

Filistinlilerin slogan atması

Yahudi yerleşimci çocuktan detay KUDÜS - Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı yakınında toplanan bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ırkçı söylemlerde bulunarak kışkırtmaya çalıştı. Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere tepki göstermesi üzerine iki taraf arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs'te gerginlik

Kudüs'te gerginlik

Kudüs'te gerginlik

Kudüs'te gerginlik
AA / Faiz Abu Rmeleh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kudüs'te gerginlik - Haberler
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