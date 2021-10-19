Korkut'ta Muhtarlar Günü kutlandı

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Korkut Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, muhtarların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve Belediye Başkanı Sami Pekbay, muhtarlarla bir araya geldi, günleri kutladı.

Ocak, Kovid-19 aşısının önemine değinerek, aşılanma oranının yüzde 100'lere gelmesi için muhtarların daha aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Pekbay ise "Hepimizin ortak derdi ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek. Siyaset yaparak aranıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Hiçbir güç sizin birlik ve beraberliğinizi bozamaz." dedi.