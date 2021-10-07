Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasına ait, işletmeye yaklaşık 150 metre mesafede kurulu bulunan ve içerisinde kimyasal boya olan çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, fabrika sahiplerinden İbrahim Sarıibiş (31) ile Şaban Toptaş (37) yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Toptaş, Konya'ya sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haberler
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