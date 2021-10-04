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Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu sevkiyatının baronu olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Atilla A., Tolga C., Gökhan P., Levent Y., Galip Ç. ve Nurten A.

ANKARA (İHA) - Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

ANKARA - Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu sevkiyatının baronu olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Atilla A., Tolga C., Gökhan P., Levent Y., Galip Ç. ve Nurten A., Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Kaçakçılık ve Narkotik ekiplerinin 9 aylık çalışmasının ardından yakalanan şüpheliler, emniyetteki 8 günlük ifade işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek için Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.

Çok sayıda kişi tespit edildi

Narkotik ve Kaçakçılık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen kokainin takibini yapan ekipler, uyuşturucu maddelerinin muz, çiçek ve kahve kutularının arasında ülkeye sokulduğunu ve rotanın da Kolombiya'dan ABD, Hollanda ve ardından Türkiye'ye getirildiğini belirledi. Gemilerle getirilen kokainin ise çıkış rotasının İtalya üzerinden Mersin Limanı'na indirildiği öğrenildi ve yapılan 3 farklı operasyonda toplamda 71 kilo 634 gram kokain ele geçirildi. Emniyette ifade veren şüphelilerden 3'ünün suçlamaları kabul ettiği ve Kolombiya'daki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduklarını itiraf ettiği öğrenildi. İfadelerde yeni isimlerin teşhis edildiği ve soruşturmanın daha da genişletilip yeni gözaltıların olacağı bilgisi de eklendi.

Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolombiya'yla bağlantısı olan uyuşturucu baronları Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi - Haberler
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