KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor - Haberler
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KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor

KKTC Başbakanı Ersan Saner'le ilgili ortaya çıkan cinsel içerikli görüntülerin ardından Ada yeni bir video ile çalkalanıyor. İfşa olan yeni videonun Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'ya ait olduğu iddia ediliyor.

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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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