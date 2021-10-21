KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
KKTC Başbakanı Ersan Saner'le ilgili ortaya çıkan cinsel içerikli görüntülerin ardından Ada yeni bir video ile çalkalanıyor. İfşa olan yeni videonun Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'ya ait olduğu iddia ediliyor.
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