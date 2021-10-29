Dünürlerin tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Çukurçayır Mahallesi 771'inci Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan R.A. (62), dünürü olan A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızları E.Ç'nin bulunduğu eve oturmaya geldi.

EVİNE GİDİP AV TÜFEĞİNİ ALDI

Burada R.A. ile A.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle R.A. evine giderek av tüfeğini aldı. Tekrar dünürlerinin evine gelen R.A, dünürleri A.Ç, S.Ç. ve E.Ç'yi yaraladı.

DÜNÜRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç'nin öldüğünü belirledi. Yaralı S.Ç. ve E.Ç. ise, ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısının aynı mahallede bulunan başka bir evde saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet zanlısını yakaladı. R.A. gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitiren A.Ç. otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.