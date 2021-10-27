Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti - Haberler
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Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci ile fotoğraf çekinmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci ile fotoğraf çekinmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1. Meclis'e girişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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