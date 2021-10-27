Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci ile fotoğraf çekinmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci ile fotoğraf çekinmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1. Meclis'e girişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'i ziyaret etti.