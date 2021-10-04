Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı

Kaza, 14 Eylül tarihinde saat 07.30 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye giden, içinde 41 Ukraynalı turistin bulunduğu 01 ET 48 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Aziz Çağlar (54), direksiyon başında kalp kriz geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, şerit ihlali yaparak karşıdan gelen Cihan Duran (44) yönetimindeki 48 AAY 328 plakalı okul servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber i alan baba Erol Yöndem ve anne Meryem Yöndem gözyaşlarına boğuldu. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Yöndem'in cenazesi, kırsal Gazeller Mahallesi'ne getirildi. Mahalle Camii'nde düzenlenen cenazeye Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri ile vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazın ardından Yöndem'in cenazesi, Gazeller Mezarlığı'nda toprağa verildi.