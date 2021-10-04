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Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı

MUĞLA'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Can Polat Yöndem, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (DHA) - MUĞLA'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Can Polat Yöndem, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Eylül tarihinde saat 07.30 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye giden, içinde 41 Ukraynalı turistin bulunduğu 01 ET 48 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Aziz Çağlar (54), direksiyon başında kalp kriz geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, şerit ihlali yaparak karşıdan gelen Cihan Duran (44) yönetimindeki 48 AAY 328 plakalı okul servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü Çağlar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 49 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 21 gündür tedavi gören Menteşe Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi Can Polat Yöndem, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Haber i alan baba Erol Yöndem ve anne Meryem Yöndem gözyaşlarına boğuldu. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Yöndem'in cenazesi, kırsal Gazeller Mahallesi'ne getirildi. Mahalle Camii'nde düzenlenen cenazeye Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri ile vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazın ardından Yöndem'in cenazesi, Gazeller Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Muğla
Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı

Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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