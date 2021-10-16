Son Dakika | Samsun'daki otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

TRABZON (İHA) - Samsun'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden iki kadının isimleri belli oldu.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen otobüste bulunan Sevilay Aksoy(44) olay yerinde, Zekiye Özdemir ise kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralananların isimleri ise şöyle: "Sürücü Osman Özsoy, yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Sedat Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu ve Mustafa Kerbetoğlu".

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN