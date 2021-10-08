KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR 'İSPİR BAKIR ÇİNKO MADENİ PROJESİ' ŞANTİYE ALANINI ZİYARET ETTİ - Haberler
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KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR "İSPİR BAKIR ÇİNKO MADENİ PROJESİ" ŞANTİYE ALANINI ZİYARET ETTİ

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KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR

Kaymakamımız Murat ACAR İlçemizdeki ekonomik yatırımlardan biri olan, Demirexport ve Nasıroğlu firmasına ait "İspir Bakır Çinko Madeni Projesi" şantiye alanını ziyaret etti.

Kaymakamımız Murat ACAR İlçemizdeki ekonomik yatırımlardan biri olan, Demirexport ve Nasıroğlu firmasına ait "İspir Bakır Çinko Madeni Projesi" şantiye alanını ziyaret etti. İlçemiz Çayırözü Mahallesi sınırlarında bulunan proje alanına yapılan ziyarette Kaymakamımız Murat ACAR'a Demirexport İspir Projesi İşletme Müdürü Zafer ÇAĞIRICI, Demirexport Sosyal Etki Uzmanı Muhammet ŞAHİN, Demirexport Açık Ocak Yöneticisi Osman AYAZ, Nasıroğlu firması İdari İşler Sorumlusu Veysel KOCDEMİR, Nasıroğlu Şantiye Şefi İsmail Murat MELEMİŞ, Nasıroğlu İş Güvenliği Müdürü Ömer ÖZER ve Nasıroğlu Çevre Birimi Sorumlusu Sedat SEVİM eşlik etti. Proje alanında inceleme de bulunularak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

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Haber: KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR 'İSPİR BAKIR ÇİNKO MADENİ PROJESİ' ŞANTİYE ALANINI ZİYARET ETTİ - Haberler
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