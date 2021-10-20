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Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İlçenin değişik bölgelerinde uygulama yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, ziyarette görevli personelle sohbet ederek trafik uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücülere trafikte yayaların önceliğini tanıma, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması konularında uyarılarda bulundu. Kaymakam Ali Yıldırım'ın trafik uygulama noktası ziyaretlerinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, Jandarma Trafik uygulama noktasında ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri de hazır bulundu. - MANİSA

Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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