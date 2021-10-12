Katar Emiri Al Sani ile Ürdün Kralı Abdullah bölgedeki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani ile Kral Abdullah, başkent Doha'da bir araya geldi. Al Sani, Ürdün Kralı'nı Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşıladı.

İki liderin görüşmesinde Katar ile Ürdün arasındaki ilişkiler ile özellikle siyaset, ekonomi, yatırım, kalkınma ve kültür alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Ürdün Kralı'nın Doha ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Katar Emiri Al Sani, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin her alanda daha da gelişmesi ve büyümesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Ürdün Kralı Abdullah da iki ülkenin ve halkların ortak faydasına uygun şekilde kardeşlik bağlarını ve iş birliğini güçlendirmeyi istediklerini kaydetti.

"İki kardeş ülkenin halkına önemli bir mesaj"

Ürdün Krallık Divanından yapılan açıklamada ise Kral Abdullah'ın, Doha ziyaretini, "iki kardeş ülkenin halkına önemli bir mesaj" şeklinde nitelendirdiği aktarıldı.

Liderlerin ikili görüşmesinde, Ürdün Kralı, Filistin davasının merkeziyeti ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için çalışmanın önemine değindi.

Kral Abdullah, bölgede güvenlik, istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olan bu çözüme ulaşmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye dosyasına da değinilen görüşmede Kral Abdullah, ülkesinin Suriye'nin egemenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma çabalarına verdiği desteği teyit etti.

Ziyaret çerçevesinde Katar ile Ürdün hükümetleri arasında diplomatik ve özel pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyetini öngören bir anlaşma imzalandığı belirtilirken konunun sürecine ve işleyişine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan Katar Yatırım Otoritesi ile Ürdün Hükümeti Yatırım Yönetim Şirketi arasında iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmak ve iş birliği fırsatlarını geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kral 2. Abdullah, 2013'ten bu yana Doha'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

Ürdün-Katar ilişkileri, özellikle Körfez krizinin ardından tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açmasının Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından kapsamlı bir düzelmeye tanık olmuştu.