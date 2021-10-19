Karşıyaka'da Uluslararası Resim Çalıştayı başladı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda 18 Ekim'de başlayan çalıştayın açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da katıldı. Törende Karşıyaka Belediye Başkan Vekili olarak söz alan Meclis Üyesi Birgül Çağrı, ressam ve heykeltıraş Sevde Hallaç ile diorama sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu konuşmalarında kentin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, katılan tüm sanatçılara başarılar diledi.

5 GÜN SÜRECEK

22 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Resim Çalıştayı'nda, başvurular arasından seçilen alanında uzman 10 ressam yer alıyor. İzmir'den ve farklı şehirlerden katılım sağlayan bu sanatçıların yanı sıra, 2 ressam da Viyana'dan dijital bağlantı ile organizasyonda yer alıyor. Çalıştay kapsamında ressamlar, 5 gün boyunca 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda açık havada çalışmalarını gerçekleştirecek. Hava koşulları uygun olmadığı takdirde ise aynı park içerisinde bulunan kapalı sergi alanı kullanılacak. Organizasyon boyunca söyleşiler ve çeşitli etkinlikler de yapılacak.

Sanatçıların çalışma alanı ziyaretçilere açık olacak; vatandaşlar bir eserin üretim sürecini yakından gözlemleyebilecek. Sanatçıların çalıştay boyunca ortaya koyduğu eserler ile 22 Ekim Cuma günü saat 18.00'da Hamza Rüstem Fotoğrafevi'nde sergi açılacak ve 7 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Çalıştayda yer alan her sanatçıya Karşıyaka Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.

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