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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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