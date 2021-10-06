Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami, Cemaat ve Sanat" resim sergisi açıldı.

Beşbinevler Merkez Camisi okuma salonunda açılan sergi, cami hocaları, cami derneği ve cemaat iş birliğiyle hazırlandı.

Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, AA muhabirine, camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını belirterek, "Halkın ihtiyacı olan her şeye yönelik etkinliğin yapıldığı yerlerdir. Halkın hem ruhi hem manevi hem de ilmi olarak istifade ettiği hayatın merkezi mabetlerdir." dedi.

Ressam Rıza Korkmaz'ın 21 eserlerinin yer aldığı sergi, 3 gün açık kalacak.

2. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karabük Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 2. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu başladı.

Sempozyumunun açılışı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sempozyum, entegre kirlilik önleme ve kontrolü yaklaşımı uygulamalarının hem sektörel hem akademik hem de kurumsal alanda farkındalığının sağlanması amacıyla düzenleniyor.