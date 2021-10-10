Karabük'te özel eğitim öğrencileri halk eğitim kurslarında beceri kazanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te özel eğitim öğrencileri, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan sosyal, kültürel, sportif ve beceri kazandırma kurslarına katıldı.

Genç Ofis Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri Mehtap Çetinkaya ve Gizem Şuhtokoymatoğlu tarafından ağır otizmli öğrenciler için dekoratif ahşap süsleme kursu verildi.

Kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, usta öğreticilerden kursta yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Daha sonra kursa katılan özel öğrencinin yaptığı çalışmaları izleyen Akbaş, onunla bir süre sohbet etti.

Akbaş, yaptığı konuşmada, ağır otizmli öğrencilerin kurslarda ahşap süsleme, makrome, kağıt boncuk aksesuarı ve hat sanatı gibi birçok etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.???????