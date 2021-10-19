kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

ŞANLIURFA'da düzenlenen Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i konserinde izleyicilere, bir internet platformunda yayınlanan ölüm- kalım oyunu dizisi ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerince, gençlere kartvizit dağıtıldı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da düzenlenen Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i konserinde izleyicilere, bir internet platformunda yayınlanan ölüm- kalım oyunu dizisi ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerince, gençlere kartvizit dağıtıldı. Kartvizitin bir yüzünde oyuna davet edilen işaretin bulunduğu, diğer yüzünde ise Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, sahne aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Azerin'in konserini izlemeye gelen gençlere son günlerde bir internet platformunda popüler olan ölüm- kalım oyunu dizisine dikkat çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında destek olunacağına ilişkin kartvizitler dağıttı. Kartvizitlerin bir yüzünde, borçlarını ödemek için sonu ölüm ile sonuçlanan oyunları oynamak zorunda kalan karakterleri konu alan ölüm- kalım oyunlarına davet eden işaret, diğer yüzünde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı kaydedilen kartvizitler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

kalım' oyunu dizisini hatırlatarak; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' kartviziti dağıttı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title