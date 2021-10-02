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Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

AA / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel
Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, törenle açıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, törenle açıldı.

Kale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Kale Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca Çarşı Meydanında düzenlenen festivale katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan festivali özlediklerini belirtti.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da, Ziraat Odası Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve 32 mahalle muhtarlarıyla el ele gönül gönüle vererek festivali düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Yarın sona erecek festivalde ilçenin zengin mutfağı ve yemek kültürünü tanıtacaklarını aktaran Sağınç, yöresel yemek yarışmalarının yanı sıra konserlerle de ziyaretçilere hoşça vakit geçirme imkanı sunacaklarını aktardı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de Kale'de daha önce keşfedemedikleri birçok zenginliği festival sayesinde tanıdıklarını belirterek ilçenin tanınmayan zenginliklerinin tescil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açılışa Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlyas Barçın ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mahallelere ait stantlarda ürünlerin sergilendiği festivalde, başta biber tatarı ve Kale baklavası olmak üzere ilçeye özgü lezzetler sergilendi.

Yemek yarışmasında ise "bağırsak dolması" ile Seher Damgacı, tatlı yarışmasında "üç kulak tatlısı" ile Hacer Akdağ birinci oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

Kale'de Yöresel Ürün ve Sanat Festivali açıldı

AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri
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