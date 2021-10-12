Jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi - Haberler
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Jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel
Jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekibinin yol kenarında bulduğu yaralı baykuş, Erbaa Belediyesi veteriner birimince tedaviye alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekibinin yol kenarında bulduğu yaralı baykuş, Erbaa Belediyesi veteriner birimince tedaviye alındı.

Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyü mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi görevinde bulunan jandarma ekipleri, yol kenarındaki yaralı baykuşu buldu. Ekipler, sol kanadından yaralı baykuşu alarak Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim etti. Jandarma timi de yaralı baykuşu tedavisi yapılmak üzere Erbaa Belediyesi veteriner birimine teslim etti.


Jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi

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