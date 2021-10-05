İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın avukatından açıklama Açıklaması - Haberler
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İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın avukatından açıklama Açıklaması

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın avukatından açıklama Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın avukatı Fatih Ertürk, bugün bir gazetede yer alan ve aralarında Aktaş'ın da bulunduğu bazı emniyet müdürleriyle ilgili iddialara yer verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın avukatı Fatih Ertürk, bugün bir gazetede yer alan ve aralarında Aktaş'ın da bulunduğu bazı emniyet müdürleriyle ilgili iddialara yer verilen haberler in gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Avukat Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ve bir kısım internet sitelerine de yansıyan haber, niteliği itibarıyla asılsız, yalan ve iftiralarla doludur. Uzun yıllardan bu yana kamu görevi yürüten, birçok terör örgütünün de hedefinde bulunan ve halen de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan müvekkil Zafer Aktaş hakkında, iftiralarla dolu yayınlara dayanak beyanları oluşturan kişi ve söz konusu yayınları basın ve meslek ilkelerine aykırı olarak yayınlayan yayın organları hakkında da yasal yollara başvurulmuştur."

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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