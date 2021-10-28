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İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan kişilere ceza kesildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan kişilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy ve Beşiktaş'ta scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimde, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 3 kişiye 314'er lira para cezası uygulandı.

???????Beşiktaş Ortaköy Meydanı'ndaki denetim noktasında bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Ekipler, durdurdukları scooter sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetimler sürüyor

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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