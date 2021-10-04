İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil - Haberler
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İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil

Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel
İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil

İSTANBUL Adli Tıp Kurumu, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren ve sağlık sorunları olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 generalle ilgili kararını verdi.

İSTANBUL Adli Tıp Kurumu, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren ve sağlık sorunları olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 generalle ilgili kararını verdi. Generallerle ilgili raporları inceleyen Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girdi. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi. ?Sağlık sorunları olan emekli generaller Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 general için adli tıp kurumuna sevk kararı alındı. Emekli Orgeneral Çevik Bir geçen hafta İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak getirilerek, muayene edildi.  Generallerle ilgili raporları inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.


İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil

Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Son Dakika Haberleri
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