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İskilip'te 29 Ekim coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İskilip'te 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü İskilip'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü İskilip'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Şehit Mikail Kaya stadyumunda düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakam Muharrem Eligül, "İstiklal mücadelemizden nasıl tek birlik olarak çıkmış, bugün bu noktaya gelebilmişsek bunu birlik beraberliğimize ve millet olma şuurumuza borçluyuz" dedi

Kaymakam Eligül'ün konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Törende Cumhuriyet konulu ilk ve ortaokullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program kortej geçişinin ardından sona erdi. Törene Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan, Garnizon Komutanı Cem Sever, Emniyet Müdürü Erol Karasu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM

İskilip'te 29 Ekim coşkusu

İskilip'te 29 Ekim coşkusu

İskilip'te 29 Ekim coşkusu

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