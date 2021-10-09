İncesu'da okul taşıtlarındaki rehber personel eğitimi tamamlandı

İncesu'da öğrenci taşıyan okul servislerinde görevli rehber personeller, sertifikalarını aldı.

İncesu Halk Eğitim Merkezi'ndeki sertifika töreninde, anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan okul servislerinde görevli personellere sertifikaları verildi.

İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük, kursiyerlere 30 saatlik Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi'nin ardından sertifika verdiklerini söyledi.

Böyük, eğitimin amacının, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması, trafik sisteminin güvenliğine dair gerekli önlemlerin alınması, öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranış geliştirerek, sağlıklı, etkili iletişim kurulması, taşıma hizmetlerini güvenli hale getirmeye yönelik tedbirlerin alınması olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından eğitimini tamamlayan kursiyerler, İncesu Milli Eğitim Şube Müdürü Nazan Tok ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük'ten sertifikalarını aldı.