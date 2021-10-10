İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi toplantısı yapıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 3. aşama toplantısı yapıldı.

Merkez Antakya ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilit Uzmanı Serra Titiz projenin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildiğini, UNDP teknik desteğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Titiz, "Proje kapmasında iç güvenlik sektörünün yerelde sivil toplum ve vatandaşlarının katılımıyla suç işlemenin azaltılması için çalışmaların yasal mevzuatı ön hazırlığı hazırlanacak. Eğitim kitleri oluşturulup uluslararası anlamada karşılaştırmalar yaparak kültürümüze en iyi şeklide mevzuatların nasıl oluşacağına dair projemizin son aşamasına yaklaşıldı." dedi.

İçişleri Bakanlığından İçişleri Uzmanı Onur Akyavaş da projeyle ilgili bilgi vererek, "Proje kapsamında yasal mevzuat kısmında ulusal suç önleme ofisi kurulması, yerel yönetişim yapısı kurulması planlanıyor. Proje stratejilerinde vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın iç güvenlik kapsamında farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.