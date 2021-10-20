İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İmamoğlu, maddi durumu yetersiz olan muhtarlıklara 2022 yılında belediye bütçesinden 6 ila 10 milyon lira arasında kaynak ayırmayı planladıklarını söyledi.

Gelecek yılı daha aktif şekilde geçirmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılı çerçevesinde elimizden gelen en üst seviyede katkıyı sunma çabası içerisindeyiz. Yani minimum 5, 6 milyon lira, 10 milyon liraya yakın bütçeye de çıkmayı öngörüyoruz. Bu bütçeyle beraber muhtarlarımızın yanında olacağız. Bu bütçeyi mağdur edilen muhtarların ihtiyaçları karşılanmak üzere 2022 yılı bütçesinde kullanacağımızı söylemek istiyorum."

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ile Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut da muhtarların yaşadığı sorunları anlattı.

Program, muhtarlardan oluşan koronun verdiği konserle sona erdi.