Hukuk ve Fikir Platformu üyesi avukatlar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı ihlallerini protesto etti

Hukuk ve Fikir Platformu üyesi avukatlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik hak ihlallerini protesto etti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup adına açıklama yapan Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur, Batı Trakya Türklerinin, 1920 yılında imzalanan "Yunanistan'daki Azınlıkların Korunmasına İlişkin Antlaşma" ve "Lozan Antlaşması"nın hükümleriyle uluslararası hukuk zemininde kazanılmış hakları olduğunu hatırlattı.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı ihlallerine her geçen gün bir yenisini eklediğini ifade eden Keleştimur, Yunanistan'da Türk kimliğinin ihlal edildiğini ve Batı Trakya Türklerinin uluslararası hukuk tarafından tanınmasına rağmen kendi müftüsünü seçemediğini söyledi.

"50 avukat Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvuracak"

Son olarak cuma namazının kılınmasının kısıtlandığını aktaran Keleştimur, Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşmasıyla kazandığı azınlık haklarının Yunanistan'ın değil Birleşmiş Milletlerin güvencesinde olduğuna dikkati çekti.

Keleştimur, "Birleşmiş Milletler bu güvence misyonunu sürdürmekte yetersiz kalmış, tarafsız bir yaklaşımla hakları ihlal edilen Batı Trakya Türklüğüne karşı sorumluluklarını yerine getirmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya Türklerinin sahipsiz olmadığını dile getiren Keleştimur, Yunanistan'ın hukuksuzluklarına karşı 50 avukatın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine başvuracağını bildirdi.

Açıklamanın ardından grup adına büyükelçilik binasının önüne, Yunan mitolojisinde adaleti temsil eden Themis'in resminin bulunduğu siyah çelenk bırakıldı.