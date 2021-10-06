HHBO dizleri nelerdir, HBO kaç TL?
HBO Max yayınladığı bir duyuru ile Avrupa'da kullanıcılara açılmasının ilk aşaması olarak 27 ülkede yayına başlayacağını açıkladı. HBO Max'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu. Peki, HHBO dizleri nelerdir, HBO kaç TL?
Hbo MAx'ın Yunanistan, İzlanda, Estonya, Türkiye, Hollanda, Letonya ve Litvanya ülkelerinde 2022'de yayına başlayacak. DahaönceHBO Max'in yayına gireceği 20 ülke kesinleşmişti. Bu açıklamayla birlikte platformun, hizmet vereceği ülke sayısı 27'ye yükseldi.
Gentleman Jack
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Game Of Thrones
Silicon Valley
Succession
The Last Of Us
The Outsider
The Undoing
True Detective
Westworld
…
Yayın platformunun, Norveç'te aylık 10 dolar, İspanya'da ise aylık 9 euro fiyatlarıyla izleyicilerle buluşması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.