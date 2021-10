HHBO dizleri nelerdir, HBO kaç TL?

Hbo Max'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu. Dizi filmseverleri heyecanlandıran gelişme merak uyandırırkenHHBO dizleri nelerdir, HBO kaç TL merak edildi.

HBO MAX TÜRKİYE YAYINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hbo MAx'ın Yunanistan, İzlanda, Estonya, Türkiye, Hollanda, Letonya ve Litvanya ülkelerinde 2022'de yayına başlayacak. DahaönceHBO Max'in yayına gireceği 20 ülke kesinleşmişti. Bu açıklamayla birlikte platformun, hizmet vereceği ülke sayısı 27'ye yükseldi.

HHBO DİZLERİ NELERDİR?

Gentleman Jack

Chernobyl Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Game Of Thrones

Silicon Valley

Succession

The Last Of Us

The Outsider

The Undoing

True Detective

Westworld

…

HBO KAÇ TL?

Yayın platformunun, Norveç'te aylık 10 dolar, İspanya'da ise aylık 9 euro fiyatlarıyla izleyicilerle buluşması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem