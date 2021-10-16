Hep Yek 4: Bela Okuma Altan Filmi - Haberler
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Hep Yek 4: Bela Okuma Altan Filmi

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Hep Yek 4: Bela Okuma Altan Filmi

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan, önceki film lerin izinden giden hikâye örgüsünü devam ettiriyor.

Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya tesadüfen dahil olan Gürkan, eski Gürkan’ı aratmayarak bela üstüne bela çekmeye devam ediyorlar. Serinin üçüncü film inde Bilal Baba’ya verdikleri zararı tazmin etme zorunda bırakılan ikili; bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kapan ile karşı karşıya geliyor.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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