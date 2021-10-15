HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sanık Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

 Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Tuna Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Marcao Mesut Özil Burak Yılmaz Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:22:57. #1.17#