HDP binasındaki saldırının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi (2)

YILBAŞINDA SALDIRACAKMIŞ

İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen saldırı sırasında parti binasında bulunan Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve hazırlanan iddianamede hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istenen Onur Gencer (27) ile ilgili hazırlanan iddianamede önemli bilgiler yer aldı. Gencer'in ilk olarak Bayraklı'da bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığı ifadesinde yer aldı. Gencer'in iddianamesinde yer alan ifadesinde, "Amacım PKK'ya zarar vermekti. PKK'ya destek veren aileleri araştırmaya başladım. Bayraklı'da kömür satışı yapan aileyi internetten buldum. Sosyal medyada örgütsel paylaşımlara destek veren ya da yorum yapan birkaç hesaptan büyük aile olacaklarını düşündüm. 31 Aralık 2020'de telefonla arayıp kömür almaya geleceğimi söyledim. Onlar da yılbaşı olduğundan erken kapatacaklarını söylediler. Gitseydim onlara saldırma fikrim vardı" dedi.

Saldırı için binaya girdiğinde sol tarafından bir ses geldiğini ve sese doğru ateş ettikten sonra Deniz Poyraz'ı vurduğunu söyleyen Gencer, bu sırada korku ve panik yaşadığını da söyledi. Gencer'in, Poyraz'ı vurduktan sonra öldüğünden emin olmak için kafasına da ateş ettiğini söylediği de iddianamede yer buldu. Binada başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra Poyraz'ın fotoğrafını paylaştığını söyleyen Gencer, nabzı normale dönünce ve polislerin geldiğini duyunca teslim olduğunu da ifadesinde anlattı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -