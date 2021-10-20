Havva Öztel kimdir? Havva Öztel hayatı ve biyografisi! Havva Öztel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Havva Öztel merak konusu oldu. İşte Havva Öztel hakkında merak edilen Havva Öztel kimdir, Havva Öztel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel aslen Trabzonludur. Boşandığı eski eşi Mehmet Tilki ile evliliğinden Aleyna ve Ayça adında iki kız çocuğu vardır. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi olmuştur. Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

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