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Hatay'da gençler sokak hayvanlarını besledi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'da gençler sokak hayvanlarını besledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gençler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gençler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Yeşilköy, Numune Evler ve Özerli mahallelerine sokak hayvanları için mama bıraktı.

Gençlerden Yunus Emre Tufan, gönüllü gençler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladıklarını için çok mutlu olduğunu belirtti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da gençler sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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