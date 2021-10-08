Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Şemdinli ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan basma düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat tespit edildi.

El yapıma patlayıcı düzeneği kontrollü olarak imha edildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKKKCK mensubunu etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Bülent Ersoy
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:36:11. #1.13#