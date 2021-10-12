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Hakan Güler kimdir?

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Hakan Güler kimdir?

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Eşi Betül Güler tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan Hakan Güler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Peki, Hakan Güler kimdir?

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında yaşayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu. Gelişme sonrası Hakan Güler kimdir, merak edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HAKAN GÜLER KİMDİR?

Hakan Güler, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğenidir.

HAKAN GÜLER OLAYI NEDİR?

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Eşi Betül Güler tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan Hakan Güler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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