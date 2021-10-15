GTA Trilogy The Definitive Edition Sistem Gereksinimleri ve Teknik Detaylar Sızdı

Gta Trilogy The Definitive Edition için Sistem Gereksinimleri ve teknik detaylar Rockstar'ın destek sayfasında gözüktü.

GTA Forums'tan başarılı sızıntılarıyla tanınan alloc8or adlı üyenin fark ettiği üzere, Rockstar'ın destek sayfasında Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve teknik detayları ile ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. Buna göre, GTA III, Vice City ve San Andreas oyunlarının remaster sürümlerini içeren Grand Theft Auto Trilogy'de yeni ışıklandırmalar ve çevresel geliştirmelerin yanı sıra yüksek çözünürlükte dokular, yükseltilmiş çizim mesafesi, GTA V benzeri kontrol ve hedef alma sistemi yer alacak.

Yine aynı kullanıcı tarafından verilen bilgiye göre, GTA Trilogy The Definitive Edition PC sistem gereksinimleri Rockstar Games Launcher'a gelen son güncellemede yer alıyor.

Minimum

Intel Core i5-2700K/ AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB/ AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB Depolama

Windows 10

Önerilen

Intel Core i7-6600K/ AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB/ AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB Depolama

Windows 10

Bunun dışında, paketteki her bir oyun için Rockstar Games Launcher'da gözükecek olan arka plan görsellerinin de sızdığı söyleniyor.

Rockstar Games, GTA Trilogy The Definitive Edition için henüz bir çıkış tarihi ve satış fiyatı açıklamadı. Ancak bununla ilgili de bazı sızıntılar yaşanmıştı.

GTA Trilogy Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Satış Fiyatı Sızmış Olabilir

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