GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy çıkış tarihi sızdırıldı!

Gta The Trilogy – The Definitive Edition'ın geçtiğimiz Cuma resmi olarak duyurulmasının ardından GTA Trilogy'nin ne zaman çıkacak? Sorusu oldukça merak uyandırdı. Tom Henderson Twitter üzerinden GTA Trilogy'nin ne zaman çıkacağını açıkladı.

Ayrıca Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın çıkış fiyatları da açıklandı. Çıkış fiyatlarının açıklandığı habere gitmek için buraya tıklayınız.

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Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan GTA The Trilogy: The Definitive Edition, dahil ettiği üç oyunun hepsinde görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri ile bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in GTA Trilogy'yi duyurmasının ardından çıkış tarihleri hakkında iddialar ortaya atıldı. Oyunun bu yıl içerisinde çıkacağı kesin ve Tom Henderson'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada oyunun 11 Kasım'da çıkacağı sızdırıldı.

Buna ek olarak Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 2022'nin ilk yarısında iOS ve Android'e geleceği de iddia ediliyor.

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