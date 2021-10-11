GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy çıkış tarihi sızdırıldı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy çıkış tarihi sızdırıldı!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy çıkış tarihi sızdırıldı!

Rockstar'ın bu yılsonunda çıkaracağı Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı. GTA The Trilogy – The Definitive Edition ne zaman çıkacak?

Gta The Trilogy – The Definitive Edition'ın geçtiğimiz Cuma resmi olarak duyurulmasının ardından GTA Trilogy'nin ne zaman çıkacak? Sorusu oldukça merak uyandırdı. Tom Henderson Twitter üzerinden GTA Trilogy'nin ne zaman çıkacağını açıkladı.

Ayrıca Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın çıkış fiyatları da açıklandı. Çıkış fiyatlarının açıklandığı habere gitmek için buraya tıklayınız.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan GTA The Trilogy: The Definitive Edition, dahil ettiği üç oyunun hepsinde görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri ile bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in GTA Trilogy'yi duyurmasının ardından çıkış tarihleri hakkında iddialar ortaya atıldı. Oyunun bu yıl içerisinde çıkacağı kesin ve Tom Henderson'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada oyunun 11 Kasım'da çıkacağı sızdırıldı.

Buna ek olarak Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 2022'nin ilk yarısında iOS ve Android'e geleceği de iddia ediliyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Demet Akalın İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Ali Koç Serdar Aziz Şenol Güneş Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy çıkış tarihi sızdırıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:58:03. #1.17#