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Gölbaşı Belediyesi basın turnuvası başlıyor

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Gölbaşı Belediyesi basın turnuvası başlıyor

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenecek olan basın turnuvasının açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de oynayacağı karşılaşma ile 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Gölbaşı Belediyesi ve Ergezer Kız Yurdu sponsorluğunda ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 17 takım karşılaşacak.

Gölbaşı Şehir Parkı Spor Tesislerinde yapılacak olan turnuvanın açılış müsabakasını ise 15 Ekim Cuma Günü Saat 20.00'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in içinde bulunduğu takıma karşı basın mensupları oluşturacak.Yapılan turnuva ile basın mensuplarını yoğun tempolarından bir nebzede olsa uzaklaştırmayı amaçladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Düşünce özgürlüğünün ve toplumdaki çok sesliliğin gelişmesine ve korunmasına önemli katkı sunan basın mensuplarımızı bu yoğun tempolarından ve streslerinden bir nebzede olsa uzaklaştırmak istedik. Düzenlediğimiz turnuva sayesinde hem birlik ve beraberliği pekiştirecek hem de eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayacağız" dedi.

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