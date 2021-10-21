Germencik'te yağış sonrası oluşan çatlaklar tedirgin etti

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde son yağmurların ardından arazilerde oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çatlaklar, bölge halkını endişelendirdi. Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, "Yaptığımız ön tespit çalışmalarında kuraklığa bağlı su kullanımıyla ilgili bir durum gibi görünüyor. Ancak net bir tespit için DSİ'nin bölgedeki kuyularının ve çekim miktarının detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor" dedi.

Germencik'te hafta sonu etkili olan sağanak sonrası Hıdırbeyli Mahallesi Karakuyu mevkiindeki incir ve zeytin bahçelerinde 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Arazilerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, durumu Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ve Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya'ya iletti. Kuru ve Çetinkaya tarafından bölgede yapılan ön tespit çalışmasında, çatlakların yer altı sularının azalmasından kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Hasan Kuru, bölgede yaptıkları çalışmaların sonucunda hazırlayacakları raporu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sunacaklarını belirterek, "Yer altı su seviyesinin ani düşümü ve aşırı su kullanımına bağlı olarak bir durum olabileceğini düşünüyoruz. Yaptığımız ön tespit çalışmalarında kuraklığa bağlı su kullanımıyla ilgili bir durum gibi görünüyor. Ancak net bir tespit için DSİ'nin bölgedeki kuyularının ve çekim miktarının detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.