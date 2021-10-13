Gençler, Kayaşehir'e hayran kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler, Kayaşehir'e hayran kaldı

Bültenler - Haberler | Güncel
Gençler, Kayaşehir'e hayran kaldı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençler Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'i gezdi.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında ülkenin 81 ilinden 162 genç Nevşehir'e geldi.

Hafta başından bu yana Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezen gençler Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezine geldi.

Nevşehir Kalesi eteklerinde 6. Yüzyıl'dan günümüze yaşam izlerinin bulunduğu tarihi kaya oyma yamaç yerleşim merkezini gezen gençlere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Buradaki kaya oyma yaşam alanları, bezirhaneler ve tünelleri hayranlıkla gezen gençler bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Tarkan Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Şans Oyunları Mimar Sinan Temel Karamollaoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler, Kayaşehir'e hayran kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:00:07. #1.13#