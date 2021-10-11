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Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu bu hafta sonu geleceğin matematikçilerini ağırladı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu bu hafta sonu geleceğin matematikçilerini ağırladı. Minik matematikçiler Geometrik Robotum, Kriptoloji ve Üçgen Eşitsizliği Atölyelerinde matematiği tüm boyutlarıyla deneyimlediler.

Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu'nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı'nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez bu hafta sonu da bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu. Bilim Beyoğlu'nda buluşan geleceğin matematikçileri Geometrik Robotum, Kriptoloji ve Üçgen Eşitsizliği Atölyelerinde matematiği tüm boyutlarıyla deneyimledirler.

"Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yol açıyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nun hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Amacımız bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yol açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hem hafta içi hem de hafta sonu eğitim programlarımız var. Bilim Atölyelerimizde teorik eğitimlerin yanı sıra bilimsel deneylerle de bilime yolculuk yapıyorlar. Bu merkezde eğitim gören bir çocuğumuz, gelecekte bir bilim insanı, ülkesine yeni bir teknoloji kazandırmış bir mühendis, bir matematikçi olarak gördüğümüzde asıl gururu o gün yaşayacağız" dedi.

8 farklı bilim atölyesi bulunuyor

Bilim Beyoğlu'nda 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Öğrenciler Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - İSTANBUL

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

Geleceğin matematikçileri Bilim Beyoğlu'nda iş başında

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