Gazeteci Mustafa Özgür vefat etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Mustafa Özgür vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gazeteci Mustafa Özgür vefat etti

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özgür 55 yaşında, 3 çocuk babasıydı.

Mesleğe, 1986 yılında Çukurova Gazetesi'nde başlayan Özgür, Tercüman, Günaydın, Milliyet ve Sabah gazetelerinde çalıştı.

1994 yılında Akşam Gazetesi Bölge Temsilciliği'ne atanan ve 4 yıl görev yapan Özgür, 2000-2010 yılları arasında Mersin'de Yeni Gazete'de genel yayın yönetmenliği yaptı.

Tanikgazetesi.net haber portalın sahipliğini yapan Özgür, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beldetaş'ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gazeteci Mustafa Özgür vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:09:37. #1.11#