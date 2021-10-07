Gazeteci Mustafa Özgür vefat etti
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.
ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özgür 55 yaşında, 3 çocuk babasıydı.
Mesleğe, 1986 yılında Çukurova Gazetesi'nde başlayan Özgür, Tercüman, Günaydın, Milliyet ve Sabah gazetelerinde çalıştı.
1994 yılında Akşam Gazetesi Bölge Temsilciliği'ne atanan ve 4 yıl görev yapan Özgür, 2000-2010 yılları arasında Mersin'de Yeni Gazete'de genel yayın yönetmenliği yaptı.
Tanikgazetesi.net haber portalın sahipliğini yapan Özgür, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beldetaş'ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu. - ADANA
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