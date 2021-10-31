FunPlus Phoenix nişancısı LWX, takımın dağılacağını iddia ediyor!

23 yaşındaki oyuncu yaptığı bir yayın sırasında bir arkadaşı ile arasında geçen oyun içi sohbeti gösterdi. Bu konuşmada LWX, takım kadrosunun dağılmış olduğunu ve kendisinin de kaçtığını belirtmiş. Ancak henüz organizasyon tarafından resmi bir açıklama yok.

2021 Dünya Şampiyonası'nda FPX, sürpriz bir şekilde gruplardan çıkamamıştı. Turnuva başlamadan önce şampiyonluk adayı 3-4 takım arasında gösterilen ekip grup aşamasının ikinci turunda 0-4'lük bir skor elde etmiş ve eşitlik bozma mücadelelerinde de hem Rogue hem de Cloud9 karşısında hüsrana uğramıştı. Çoğu kişinin tahminlerinin aksine hem gruptan çıkamamış hem de sonuncu bitirmişlerdi.

Bu sonuç alındığı günden beri FPX'in kadro değiştireceği dedikoduları etrafta dolanmaya başlamıştı. Resmi bir açıklama gelmemiş ve bunlar sadece dedikodulardan ibaret olsa da Dünya Şampiyonası performansından sonra bir kadro yapılanması şaşırtıcı olmaz.

LWX'in yayında gösterdiği konuşma şakadan ibaret olabilir. Bunun yanı sıra sosyal medyada giderek daha fazla haberin çıkıyor olması ve transfer sezonunun da yaklaşması ile FPX önümüzdeki sezon kadrosunu yeniden oluşturmayı hedefliyor olabilir!

Konuşmanın ekran görüntüsü için buraya tıklayabilirsiniz.

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