Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci biyografisi! - Haberler
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Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci biyografisi!

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Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci biyografisi!

Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programının psikologu Esra Ezmeci araştırılmakta. Peki, Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci hayatı ve biyografisi nedir?

Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olan Esra Ezmeci hayatı merak ediliyor. Peki, Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FULYA İLE UMUDU OLSUN PSİKOLOGU ESRA EZMEZİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci'nin 1 oğlu bulunmaktadır.

Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak ekranlarda görüş bildiren Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır.

Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci biyografisi!

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları Destek Yayınları'ndan çıkmıştır.

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Haber: Fulya İle Umudun Olsun Psikologu kim? Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci biyografisi! - Haberler
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