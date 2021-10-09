ANKARA (İHA) - 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı

ANKARA - İkinci Karabağ Savaşı'nda görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile Azerbaycan Türkü'nün savaş sırasında yaşadıklarını konu edinen 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. Galası Ankara'da yapıldı.

Muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın 2.Karabağ Savaşı sırasında yaşadıkları olaylar ve Azerbaycan Türkü'nün çektiği acılar, zorluklar ve üzüntüler sonucunda elde ettiği zafer hikayesi beyaz perdeye taşındı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirilen belgeselin 2. Galası Ankara Büyülü Fener Sinemaları'nda yapıldı. Ankara'da gerçekleştirilen galada muhabir Fulya Öztürk de yer aldı.