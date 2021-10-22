Forza Horizon 5 ön indirime açıldı

Resmi Forza sitesindeki açıklamada, oyunu sistemlerinize erken yüklemenin yanı sıra bazı ek ayrıntıları bırakmak için bize yeşil ışık yaktı. Forza Horizon 5, Xbox Series X/S ve PC'de 103 GB olarak gelirken, Xbox One sürümü 116 GB olarak belirlendi.

Xbox Series X/S konsollarında bulunan yüksek hızlı dahili SSD depolama alanıyla, varlıklarımızı daha yüksek bant genişliği akışı için optimize ederek Forza Horizon 5'in bu sistemlerdeki kurulum ayak izini azalttık. Bu, süper hızlı yükleme süreleriyle birlikte daha kısa bir indirme anlamına gelmektedir.

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Forza Horizon 5'in CD'sini almayı planlıyorsanız bile, yine de bu işe dahil olabilirsiniz. Xbox mobil uygulamasında, oyunu mağazada bulmanız ve indirmenizi başlatmanız için "konsola indir" seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Dijital ön sipariş veya etkin Xbox Game Pass aboneliği olan herkes de konsol veya web mağazası üzerinden indirmeye başlayabilir. Steam ön yüklemeleri şu anda mevcut değil, ancak Playground ykaında sosyal kanalları aracılığıyla bu konuda bir güncelleme paylaşacağını söylüyor.

Forza Horizon 5, 9 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek ve Premium sürüm sahipleri 5'inde oynamaya başlayabilecek.

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