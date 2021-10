Flash TV ne zaman başlıyor? Flash TV yayın tarih belli oldu mu?

Yayın hayatına 15 Ocak 1992'de giren ve 27 yılın ardından 28 Şubat 2019'de ekranı kararan Flash TV, yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlayan kanalın logosu yenilendi ve sloganı "Özgür, komik, korkak" olarak belirlendi. Flash TV yayın tarih belli oldu mu? Flash TV ne zaman başlıyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FLASH TV NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yayın dönemine 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'de ana haber bültenlerini sunacak isim belli oldu. Deneyimli gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayacak olan ana haberler i sunan kişi olacak.

27 yıllık yayın hayatının ardından 2019'da ekranlara veda eden Flash TV, "Özgür, komik, korkak" sloganı ile yeni formatı ve logosuyla yayın hayatını geri dönüyor. ANKA'nın haberine göre, yeni sezon kadrosunda birçok deneyimli isimle çalışacak olan kanalın ana haberler ini ise Can Ataklı sunacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de başlayacak olan ana haber bülteni, 20.00'da sona erecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DENEYİMLİ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yayın hayatına 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'in kadrosunda Hakan Aygün, Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Akif Beki, Seda Akgül, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimler yer alıyor.

TANITIM AFİŞLERİNDE SABA TÜMER YER ALMIŞTI

Yeni yayın dönemi için hazırlık yapan Flash TV, tanıtım afişlerinde Saba Tümer'e yer vermesiyle gündeme gelmişti. Söz konusu afişlerde kendini gören Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" diyerek soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Haberler.com - Gündem