Finike'de emekli din görevlilerine plaket

Finike'de emekli ve aktif çalışan din görevlileri, Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yemekte buluştu. Program yemeğin ardından Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı Ensar Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kaymakam Zafer Sağ'ın ve Müftü Hasan Kırkan'ın konuşmalarıyla devam etti.

Programa katılan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, din görevlilerinin ilçede önemli görevler üstlendiklerini, asli görevlerinin yanında birçok önemli vazifeler alarak vefanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti. Konuşmanın ardından Kaymakam Zafer Sağ, Eski Finike Müftüsü mevcut Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Finike müftüsü Hasan Kırkan tarafından emekli olmuş din görevlilerine plaket takdim edildi. - ANTALYA