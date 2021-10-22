ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust film çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. 42 yaşındaki kadın yönetmen Halyna Hutchins hayatını kaybetti. 48 yaşındaki diğer set çalışanı Joel Souza ise olayda yaralandı. Peki, Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu kim?

FİLM SETİNDE YÖNETMENİ ÖLDÜREN OYUNCU KİM?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1958

Kaç yaşında: 63 yıl yaşında

Nereli: Amityville, New York, ABD

Boy: 1,83 m

Alexander Rae Baldwin III (d. 3 Nisan 1958, Massapequa), Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

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