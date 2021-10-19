FIFA Online 4 yeni National Heroes sınıfına özel bir yarışma düzenliyor

Ea Sports FIFA Online 4'e özel yeni National Heroes sınıfının çıkışını kutlamak için 101XP tarafından bir etkinlik düzenleniyor. Açıklamada belirtilene göre National Heroes, 50 defadan fazla milli takım forması giymiş sporculardan oluşan yeni bir sınıf.

Toplamda 292 oyuncunun bulunduğu bu sınıfta; Son Heung-min, David Alaba, Lionel Messi, Jari Litmanen, Brasileiro Sócrates, Gheorghe Hagi, Alan Shearer, Davor Šuker, Dennis Bergkamp, Lev Yashin, Zinedine Zidane ve çok daha fazlası yer alıyor. Yeni sınıfın bütün oyuncuları, yüksek reytingle ve daha iyi değerlere sahip şekilde geliyor.

FIFA Online 4'e özel yarışma 15 Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, atılan gol sayısına göre oyuncular arasından Sonbaharın En İyi Golcüsü unvanına sahip olacak kişiyi belirlemeyi sağlayacaktır. Oyuncular, fo4tr.101xp.com/october-champions bağlantısını kullanarak yarışmanın resmi sayfasından kaydolduktan sonra, sıralamada zirveye doğru çıkacakları yolculuklarına başlayabilecekler.

Her 75, 100, 125 veya 150. golde oyuncular, ödüllerine sahip olacak. Yarışmada ilk 20'ye giren gol makinesi oyuncularımız ise, içinde National Heroes sınıfından oyuncuların da bulunduğu değerli oyuncu kartları kazanacak.

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